Около 300 незаконных зарубежных ресурсов заблокировано в РК с начала года

С целью профилактики на постоянной основе проводится мониторинг интернет-пространства.

В том числе проводятся проверки по каждому случаю вовлечения детей в игры с противоправной направленностью. Например, в начале прошлого года в органы внутренних дел стала поступать информация об участии несовершеннолетних в виртуальных играх, получивших широкое освещение в средствах массовой информации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на МВД РК.

«Проведенными поисковыми мероприятиями в сети интернет выявлена 171 такая группа. Кроме того, с начала года выявлено 284 зарубежных противоправных ресурса, в том числе 31 ресурс с пропагандой культа жестокости и насилия. Ссылки на противоправные ресурсы для блокировки доступа направлены в министерство информации и коммуникации», — сообщили в МВД.

В ведомстве отмечают, что сотрудниками ОВД совместно с органами образования, родительскими комитетами, в общеобразовательных учебных заведениях проводится разъяснительная работа, с целью усиления контроля родителей за поведением и досугом детей. До ответственных органов доводится необходимость незамедлительного информирования полиции об участии несовершеннолетних в социальных сетях и группах деструктивного характера,.

«На сегодняшний день проведено около 4,4 тыс. родительских собраний, и организовано 13,4 тыс. лекций и бесед среди несовершеннолетних по указанным вопросам. Одновременно в территориальные ДВД направлено указание о проведении бесед с родителями и несовершеннолетними об опасности влияния на поведение подростков интернет контента, сопряженного с риском для их жизни и здоровья», — отметили в МВД РК.