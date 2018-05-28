15 бесплатных ИТ-классов открыли в Прииртышье

Проект рассчитан на 3 года.

В Павлодарской области завершился первый этап проекта «Бесплатные IТ-классы для детей». Первый из них появился в павлодарском Дворце школьников. В открытии приняли участие аким области, председатель регионального филиала партии «Нұр Отан» Булат Бакауов и директор общественного фонда «Лига Юных программистов «YBYRAI» Азиза Шужеева, сообщает Zakon.kz.

Обучение во всех 15 классах начнется уже с этой недели. В качестве преподавателей планируют привлечь выпускников казахстанских вузов по техническим специальностям. Это будет способствовать трудойстройству молодых специалистов.

Проект «Бесплатные ИТ-классы для детей» рассчитан на 3 года. За этот период по всей стране будет открыта тысяча ИТ-классов. Общий охват составит 450 тысяч детей в возрасте от 8 до 16 лет. Здесь дети будут обучаться навыкам создания программ, веб-сайтов, анимации и мобильных приложений. Общественный фонд «Лига юных программистов «YBYRAI» также разработал саму программу, позволяющую обучать преподавателей школ. К слову, их заработная плата должна соответственно увеличиться вместе с нагрузкой в ИТ-классе.

«Этот проект реализуется с целью обучить больше детей из городов и сел ИТ-навыкам. Мир диктует новые условия. Технологии внедряются повсюду. В будущем, имея навыки и знания в этой сфере, наши выпускники будут гораздо конкурентоспособней на рынке труда в Казахстане и за его пределами», — отметил Илья Теренченко, заместитель председателя Павлодарского областного филиала партии «Нұр Отан».