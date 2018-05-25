МОАП: Казахстан запустит два спутника с собственной технологической «начинкой»

Готовность проекта составляет 98%.

В конце этого года Казахстан намерен вывести на околоземную орбиту два собственных искусственных спутника Земли научно-технологического назначения, в начинке которых будут использованы разработки казахстанских ученых, сообщил 23 мая вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности страны Марат Нургужин, передает «Курсив».

«В конце года мы планируем запустить еще два новых спутника космической системы научно-технологического назначения, созданных совместной командой инженеров Казахстана и британских партнеров», — сказал Нургужин в ходе международного форума «Дни космоса в Казахстане: 25-летие Казкосмоса».

Заместитель министра уточнил, что на сегодняшний день готовность проекта составляет 98%, при этом предполагается обеспечить «летную историю пяти ноу-хау казахстанской разработки»: «Это разработки наших инженеров, которые прошли стажировку на предприятиях Европы и России во время создания KazSat и KazEOSat».

По его словам, речь идет о создании казахстанскими учеными служебной платформы спутников, которая позволит в дальнейшем полностью локализовать производство подобных аппаратов для дистанционного зондирования Земли в Казахстане. Кроме того, ноу-хау казахстанских ученых позволит создать наземный сегмент управления спутниками и собственный бортовой компьютер спутника, а также ряд других систем этих аппаратов.