KazSat «заработал» 20 миллиардов тенге

Космическая система связи обеспечивает потребность 15 операторов связи и телевещания по всей территории Казахстана.

Космическая система связи KazSat за семь лет работы обеспечила импортозамещение услуг спутниковой связи и принесла доход в размере 20 миллиардов тенге. Об этом на KADEX-2018 сообщил вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин, передает Sputnik.

«Космическая система связи KazSat функционирует в штатном режиме и обеспечивает потребность 15 операторов связи и телевещания по всей территории Казахстана. За время эксплуатации с 2011 года по май 2018 года обеспечено импортозамещение услуг спутниковой связи на сумму более 38 миллиардов тенге. Получен доход на сумму порядка 20 миллиардов тенге», — отметил спикер.

KazSat также обеспечил замещение импорта услуги дистанционного зондирования Земли на сумму более 20 миллиардов тенге и принес доход почти в 5 миллиардов тенге.

«На данный момент архив космических снимков по всему миру составляет более 685 миллионов квадратных километров. Территория Казахстана покрыта более 12 раз — это 35 миллионов квадратных километров», — уточнил Нургужин.

В конце года планируется запуск еще двух новых спутников космической системы научно-технологического назначения, созданных совместной командой инженеров Казахстана и британской компании.