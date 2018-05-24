Цифровая трансформация ЕАЭС нуждается в цифровом нормотворчестве

В ЕЭК обсудили правовые аспекты влияния современных технологий на внутренний рынок.

Вызовы, которые стоят перед внутренним рынком Евразийского экономического союза в рамках цифровой повестки, угрозы появления новых «цифровых барьеров» в условиях глобальной цифровой трансформации, влияние «цифры» на право, и пути совершенствования правового регулирования рынка ЕАЭС обсуждались 18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума.

На сессии «Функционирование внутреннего рынка Евразийского экономического союза: право и цифровая трансформация», которая была организована Евразийской экономической комиссией, отмечен ряд вызовов, которые стоят перед государствами-членами: разноскоростное движение стран ЕАЭС в реализации цифровой повестки, опережающие темпы развития современных технологий перед созданием правового поля, отсутствие стандартизации «цифры» в праве ЕАЭС и необходимость введения «пятой свободы» — свободы движения информации на внутреннем рынке Союза.

Судьи Суда ЕАЭС затронули вопросы нормотворчества и толкования права в эпоху цифровой трансформации и необходимости усиления роли органов Союза, и в частности Суда ЕАЭС, в обеспечении функционирования внутреннего рынка без препятствий.

«Мы впервые на международном юридическом форуме обсудили правовые аспекты влияния современных технологий на внутренний рынок ЕАЭС, — отметила член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. — Цифровая трансформация дает возможность через прозрачность, взаимный обмен достоверными данными и взаимный контроль снять препятствия на внутреннем рынке Союза. Выверенность действий стран ЕАЭС, доверие к новым технологиям и формирование прозрачной цифровой системы позволят государствам-членам доверять друг другу и сделать шаг вперед в развитии евразийского интеграционного проекта. И нам необходима помощь юристов, чтобы правильно сформировать правовые аспекты функционирования цифрового пространства».