Уже летом в ЦОНах начнут внедрять биометрию

Граждане смогут получать доступ к услугам по отпечаткам пальцев и фото лиц.

Госкорпорация «Правительство для граждан» запускает пилотный проект получения госуслуг через биометрию. Об этом рассказал ее глава Аблайхан Оспанов, передает Tengrinews.kz.

«Гражданин сможет единожды оставить фото своего лица и отпечатки пальцев в ЦОНе. Будет создан центр верификации, и в будущем гражданин сможет через мобильный телефон, через портал пройти процесс проверки и получить те или иные госуслуги», — сказал Аблайхан Оспанов.

Проект планируется запустить летом 2018 года в одном из ЦОНов, и если все пройдет успешно, будут внесены соответствующие изменения в законодательство.

«Необходимо будет через специальные защищенные устройства сделать снимок лица (он будет сравнен с фото на удостоверении личности). По желанию можно сдать и отпечатки пальцев — их преобразуют в математическую модель, цифры, которые будут храниться на базе единой защищенной площадки АО „НИТ“. Доступ к ним получит только госорган для осуществления той или иной услуги по запросу», — резюмировал Аблайхан Оспанов.