Иностранцам при посещении Казахстана необходимо будет регистрировать телефоны

Регистрации не будут подлежать лишь мобильные устройства в роминге.

При посещении Казахстана иностранным гражданам также нужно зарегистрировать свои смартфоны и мобильные телефоны. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает Kazpravda.kz.

С таким вопросом на Dialog.egov.kz обратился житель Алматы: «Просьба на основании закона „О доступе к информации“ ответить, каким образом будет происходить регистрация, перерегистрация личных мобильных устройств иностранных граждан на территории РК, ведь при въезде в страну они меняют только sim-карту? Как данные требования будут отражаться на иностранных гражданах?».

Как следует из ответа главы МИК РК, регистрации подлежат абонентские устройства сотовой связи, произведенные на территории РК и завезенные на территорию республики, в том числе работающие в сетях сотовой связи страны, за исключением абонентских устройств сотовой связи, находящихся в роуминге, либо предназначенные для межмашинного взаимодействия.

«Если иностранный гражданин находится на территории Республики Казахстан с абонентским устройством сотовой связи в роуминге, то его устройство не подлежит регистрации. Однако если иностранный гражданин использует абонентский номер в абонентском устройстве сотовой связи, работающий в сетях сотовой связи Республики Казахстан, то его устройство подлежит регистрации», — написал Даурен Абаев.