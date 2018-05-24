Жителей городов и сел обучат работе с электронным правительством

В целом планируется повысить цифровую грамотность у 8 млн человек.

Одна из приоритетных задач государственной корпорации «Правительство для граждан» в рамках программы «Цифровой Казахстан» — обучить население навыкам и умению пользоваться электронным порталом и получать госуслуги самостоятельно. В рамках реализации госпрограммы разработана учебная программа по курсу «Электронное правительство и электронные государственные услуги». В целом планируется повысить цифровую грамотность у 8 млн человек. Об этом сообщил председатель правления госкорпорации Аблайхан Оспанов на брифинге в СЦК, посвященном итогам работы госкорпорации за 2 года.

Как отметил Оспанов, с июня по август этого года совместно с АО «НИТ», АО «Казпочта», АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“» и местными исполнительными органами будет обучено цифровой грамотности порядка полумиллиона человек. На сегодняшний день по всей стране подготовлено 880 сертифицированных тренеров. Обучение смогут пройти жители городов, районов и сельских населенных пунктов.

Каждый фронт-офис госкорпорации уже оборудован сектором самообслуживания «Connection Point», в которых организовано 2628 рабочих мест с доступом на портал электронного правительства и другие государственные ресурсы. Здесь граждане могут самостоятельно подавать заявки на получение ЭЦП, а также получать более 700 электронных услуг и сервисов. За 4 месяца этого года через «Connection Point» предоставлено более 4,5 млн консультаций и получено самостоятельно более 4 млн услуг.

«Вместе с тем, в этом году запланирован запуск цифровых центров обслуживания населения во всех областных центрах страны. На сегодня цифровые ЦОНы функционируют в Астане, Алматы и Шымкенте. Отличительной чертой таких центров является наличие классов обучения цифровой грамотности, с тематическими занятиями согласно почасовому графику. За 4 месяца 2018 года в этих классах обучено более 3,6 тысяч человек», — добавил глава «Правительства для граждан».

Кроме того, вместе с заинтересованными госорганами на постоянной основе проводятся широкомасштабные акции по информационно-разъяснительной работе государственной программы «Цифровой Казахстан», а также по использованию сервисов портала электронного правительства в местах скопления людей (торговых центрах, вокзалах, аэропортах, в судах и т. д.).

Спикер отметил, что с начала 2018 года в государственных и частных учебных заведениях прошли обучение навыкам получения цифровых услуг почти 10 тыс. человек.