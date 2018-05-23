Телеком в Казахстане не готов к открытым API

Эксперты и топ-менеджеры обсудили, что происходит в телекоме, какие вызовы стоят перед отраслью, и какой ландшафт сложится на рынке, если сделка по поглощению «Кселл» все-таки состоится.

Участниками дискуссии выступили Александр Комаров (генеральный директор «Beeline Казахстан»), Светлана Черненко (глава представительства iKS-Consulting в Казахстане), Сакен Жумашев (партнер KPMG в Казахстане) и Каспарс Кукелис (главный директор по розничному сегменту АО «Казахтелеком»). Модерировал встречу Константин Горожанкин (президент Ассоциации Казахстанского Интернет Бизнеса и Мобильной Коммерции). Участие топ-менеджеров «Beeline Казахстан» и «Казахтелеком», а Каспарс Кукелис, кстати, первоначально не был заявлен, обещало сделать ее горячей.

Как заметил Александр Комаров, среди основных трендов в телекоме особо выделяется резкий рост потребления трафика. В среднем в сетях «Beeline Казахстан» он составляет 100% в год и выше. При этом идет замена устаревших систем на новые. «Среди наших флагманских проектов — диджитал биллинг. Это большой и рискованный проект, мы одни из первых кто делает такое. Большой проект у нас по виртуализации, и мы пытаемся виртуализировать все, что можно. В целом тренд у нас такой — мы движемся в сторону „agile digital оператора“», — рассказывает он. Среди ключевых направлений — мобильные финансы, Big Data, Интернет вещей. Среди вызовов — регуляторный. «Нам все больше ставят задач. Например, тотальная регистрация абонентской базы. Второе — потенциальное слияние. Мы считаем, что в долгосрочной перспективе — это негативно для рынка, это может повлиять на замедление технологической конкуренции, а сейчас она очень заметна. Мы, кстати, в „Beeline Казахстан“ делаем ставку именно на технологическое преимущество. И конкуренция заставляет нас двигаться быстрее», — считает генеральный директор «Beeline Казахстан».

Каспарс Кукелис, предваряя вопросы о перспективах сделки, заметил, что «по большому счету, за „Кселл“ никто в очередь не выстраивается». Он считает, что если бы актив был очень перспективным, то было бы наоборот — от покупателей не было бы отбоя. «Мы рассматриваем приобретение „Кселл“ исключительно из рациональных соображений», — говорит главный директор по розничному сегменту АО «Казахтелеком». По его мнению, ситуация в телекоме Казахстана не такая веселая. «Нам не нужно себя обманывать, рисовать радужную картину, пить капучино, рассказывая о каких-то невероятных перспективах. Мы не в Калифорнии. Список покупателей не такой большой, а премия в таких сделках не такая большая», — повторяет он, добавляя, что в Казателекоме довольно последовательны и ищут синергию от возможной сделки.

Светлана Черненко смотрит несколько дальше, и считает, что оператором нужно найти место в цепочке предоставления услуг конечному клиенту, сохранив баланс между движением в продуктовую историю и вопросом развития сетей. «На операторах по-прежнему лежит ответственность за развитие сетей, более того, им еще нужно и конкурировать. Из этого вызова вытекает вывод — необходимость в распределении ролей и обязанностей. В мире происходит уже такое разделение», — поясняет она. По мнению Сакена Жумашева, доходность в индустрии последние несколько лет снижалась драматически. При этом издержки растут. Александр Комаров продолжает тем, что «коннективити» (связь — прим. автора) будет оставаться основным бизнесом, и «мы будем продолжать инвестировать в него». Возвращаясь к мысли, которую высказала Светлана Черненко, он добавляет, что это должно быть какое-то инфраструктурное партнерство всех игроков, система открытых API: «Хотя, операторы пока ментально к этому не готовы. Так сложилось — мы крайне осторожно пускаем посторонних в свои сети. Тут должен произойти некоторый культурный сдвиг».

О потенциальной сделке

По словам Светланы Черненко, вопрос нужно ставить в таком контексте: а кто еще, кроме «Казахтелекома», если уж рынок и стоит перед фактом ухода акционера? «Я не исключаю, что внешних игроков просто не пускают на рынок, например, чтобы доходы оставались в стране. С другой стороны, на рынке нет альтернативных сильных игроков. И это существенная недоработка регуляторов», — говорит она.

Разумеется, аудиторию интересовал и вопрос о том, на какие средства может быть проведена потенциальная сделка, не приведет ли она к росту цен на телекоммуникационные услуги? По словам Каспарса Кукелиса, у Казахтелекома есть собственные средства, оператор может рассчитывать и на заемные средства: «Сценариев заимствования гораздо больше, чем описывается в опубликованных материалах».

Кстати, отвечая на вопрос Profit.kz о том вызове, который стоит перед потенциальной сделкой с управленческой точки зрения (объединение бизнес-процессов крупнейших игроков рынка может занять не один год, а результат нельзя назвать предсказуемым), в этой же части нас интересовал и управленческий опыт, который в компании получили в СП «Tele2-Алтел», — главный директор по розничному сегменту АО «Казахтелеком» говорит: «И если бы опыт СП не был бы успешным, то мы бы даже и не думали о поглощении „Кселл“». В то же время, Александр Комаров замечает, что если сделка будет разрешена регулятором, то «мы пойдем в суд». «Мы, кстати, довольно толерантно отнеслись к сделке „Tele2-Алтел“, несмотря на то, что в распоряжении СП оказалось 50% выделенного спектра», — напоминает он.

Есть некоторые сценарии, которые могли бы снизить остроту вопроса. Первое, как замечает топ-менеджер «Beeline Казахстан», — это частотный спектр. Это, так называемое, «бутылочное горлышко», через которое пройти просто невозможно. Здесь может быть предложен вариант перераспределения спектра либо выработана модель его совместного использования. Второе — это вопрос инфраструктуры. «Гегемония Казахтелекома может быть слишком высокой», — считает он.

Резюме

В целом, как неоднократно говорилось на встрече, телекоммуникационная индустрия находится в очень хорошем тонусе. Это высококонкурентная отрасль, которая генерирует хороший доход. И складывается впечатление, что в случае одобрения сделки регулятором, операторам нужно будет договариваться. Во-первых, чтобы сохранить хрупкий статус-кво на рынке. А во-вторых, чтобы идти в историю «коопетишн», которая все еще актуальна не только в текущей ситуации, но и в будущем. Например, при строительстве сетей 5G.