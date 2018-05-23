UTTC представила новейшие решения на партнерской конференции в Алматы

В портфеле компании — инновации для ритейла, системы связи, сетевое оборудование и продукты для безопасности.

15 мая в Алматы группа компаний UTTC провела ежегодную партнерскую конференцию, где представила ряд новых решений для построения сетевой инфраструктуры и надежной сетевой безопасности. Более 50 руководителей и ведущих специалистов отраслевых ИТ-компаний региона, присутствовавших на мероприятии, узнали о новинках в портфеле UTTC, пообщались с представителями компаний Redline Communications, Mimosa Networks и Multitech, а также обсудили с коллегами современные тенденции на рынке телеком-технологий.

Открывая мероприятие, Вадим Скуйбида, исполнительный директор компании Secnet EECA, входящей в группу компаний UTTC, поприветствовал всех присутствующих на конференции и провел небольшой обзор решений Alien Technology. Это новый вендор в портфеле группы компаний, глобальный производитель и поставщик решений на базе технологии радиочастотной идентификации (Radio Frequency Idenfication) — RFID-меток, считывателей и интегральных схем.

Решения этой компании примечательны своей универсальностью, благодаря чему могут использоваться практически в любой отрасли. Особенной популярностью пользуются решения Alien Technology среди предприятий сферы ритейла — метки и чипы Alien применяют преимущественно для управления активами, в частности, для маркировки паллет, багажных бирок, складской продукции, одежды и обуви и т. д.

Также, Вадим Скуйбида представил электронные ценники компании Altierre. Как он отметил, в эру стремительного развития информационных технологий размещать в супермаркетах бумажные ценники и нанимать персонал, ответственный за их своевременную замену, совершенно не выгодно — это касается не только финансовой стороны вопроса, но и маркетинговой.

Электронных ценники — это не просто средство для отображения корректной цены товаров, а мощнейший инструмент продаж. Соединив все ценники в единую сеть, можно не только при помощи нескольких кликов заменить цену на всех подключенных к сети ценниках, но и развернуть целую маркетинговую кампанию. На этих миниатюрных устройствах можно показывать акционные предложения, а благодаря недавней коллаборации с компанией Sirqul специальное мобильное приложение для посетителей супермаркетов способно «приводить» их к ценникам со сниженными ценами.

Следующим с докладом выступил Дуэйн Вальд, руководитель по развитию компании Multitech, производителя внешних и встраиваемых модемов, а также систем связи, которые являются связующим звеном между сотовыми и аналоговыми сетями в любой точке мира. После небольшого обзора продуктовой линейки производителя представитель Multitech более детально рассказал присутствующим о физических возможностях оборудования, наличии сервисной поддержки, а также сферах применения решений Multitech.

Большой интерес участников конференции вызвали решения Mimosa Networks, которые представили присутствующие на конференции директора по развитию Mimosa — Эндрю Вестерман и Джона Кассиди. Они не только рассказали о популярных и уже хорошо известных казахстанским партнерам беспроводных решениях, но и представили несколько новинок, в частности Mimosa B24 — совершенно новую точку доступа для построения линков на короткие расстояния.

В выставочной части зала была размещена практически вся линейка продукции Mimosa, где участники могли «вживую» посмотреть на оборудование и пообщаться с представителями Mimosa.

На конференции также прозвучала презентация Redline Communications. Посетивший конференцию директор по стратегическому развитию Redline Зиад Чоуэри детально рассказал о том, что сетевое оборудование RedLine может использоваться при построении безопасных мобильных сетей (например, для частного использования или использования на транспортных средствах), сетей быстрого развертывания (аварийное восстановление, безопасность событий) и сетевого контроля (подтверждение личности, удаленный доступ к базам данных, управление и мониторинг, сотрудничество с наземными службами).

Самый яркий тренд в среде поставщиков унифицированных коммуникаций — это возможность выбора: продажа оборудования или программного обеспечения, а также переход к облачным сервисам. Особо это заметно у такого лидера рынка как Mitel. О данной тенденции говорил Александр Маренич, продакт-менеджер направления Mitel в компании UTTC.

В своем докладе «Mitel. „Железо“ или „софт“? Выбор за клиентом!» он отметил, что сегодня перенос коммуникационных сервисов и приложений в облако (Unified Communications as a Service, UCaaS — унифицированные коммуникации как услуга) позволяет существенно ускорить бизнес-процессы. При этом облачные решения помогают экономить на каналах связи и быстро разворачивать ИТ-решения. Однако это не значит, что Mitel отказалась от аппаратных решений. Компания по-прежнему разрабатывает коммуникационные платформы, телефоны и клиенты, приложения для оптимизации коммуникаций и решения DECT.

В докладе «Обзор актуальных решений от Audio Codes» бренд-менеджер Audio Codes в компании UTTC Александр Маренич ознакомил гостей конференции с основными линейками оборудования и программными продуктами от израильского производителя телекоммуникационного оборудования, компании Audio Codes. Особое внимание было уделено легендарным аналоговым VoIP шлюзам Media Pack серий 2ХХ и 11XX, цифровым шлюзам семейства Mediant, решениям SBC, а также линейке SIP терминалов 4ХХ серии для SfB. Также было уделено внимание стратегическому партнерству Audio Codes с софтверным гигантом Microsoft и продуктам, которые предлагает Audio Codes для расширения функциональных возможностей MS Skypefor Business и Microsoft Teams.

В завершение мероприятия Вадим Скуйбида, исполнительный директор Secnet EECA, затронул тему современной ИТ безопасности, обсудил с участниками необходимость защиты критически важных данных и масштабы финансовых и репутационных потерь в случае утечки данных, а также презентовал наиболее надежные и проверенные системы для защиты от новейших видов киберугроз и всевозможных кибератак — Corero Network Security и Wallix.

Компания Corero специализируется на разработке оборудования для защиты от DDoS атак — на сегодня в линейке производителя представлены решения для удовлетворения нужд в защите как небольших предприятий, так и крупных компаний с офисами по всему миру. Решения Corero предназначены для внедрения перед традиционными шлюзами безопасности или NGFW, IPS, ADC и другими устройствами, обеспечивающими безопасность ИТ. Они предотвращают несанкционированный доступ к корпоративной сети нелегитимному и вредоносному трафику, обеспечивая при этом доступность сервисов.

Wallix тоже предлагает защиту от угроз, только внутренних. Основа решения — привилегированное управление пользователями сети. Wallix дает возможность контролировать доступ внутренних и внешних поставщиков ИТ-услуг, владельцев учетных записей с расширенными правами и пользователей с повышенными рисками, при необходимости — записывать рабочие сеансы (SSH, RDP) для последующего просмотра с целью аудита и управления инцидентами. Таким образом, в любой момент можно пресечь несанкционированный доступ в сеть и ограничить доступ к критически важной информации. Преимуществом платформы Wallix является то, что она не требует установки агентов на контролируемых системах, а также доступна в виде физического или виртуального устройств.

Отметим, что все, кто не смог присутствовать на мероприятии, могут запросить у компании UТТС или компании Secnet EECA материалы конференции, или договориться о личной встрече для обсуждения интересующих решений.