В Казахстане грядет тотальная цифровизация социально-трудовой сферы

По мнению Мадины Абылкасымовой это повысит качество жизни населения.

Ход цифровизации трудовой и социальной сферы обсудили на заседании правительства РК под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева Мадина Абылкасымова, министр труда и социальной защиты населения, и Даурен Абаев, министр информации и коммуникаций, передает Primeminister.kz.

Мадина Абылкасымова рассказала о том, что сегодня уже функционирует Единая информационная система социально-трудовой сферы, которая включает в себя 11 информационных подсистем по всем направлениям деятельности ведомства — таких, как труд, занятость, социальное страхование, пенсионное и социальное обеспечение, социальная поддержка, специальные социальные услуги и миграция. Эта система обеспечивает персонифицированный учет более 15 млн казахстанцев с самого рождения в течение всей жизни и оказывает автоматизированные услуги на всех ее этапах. Проведена автоматизация 17 из 34 услуг министерства, две услуги, связанные с рождением ребенка, оказываются проактивно, три услуги частично автоматизированы, по семи услугам информацию о назначении можно получить в электронном виде.

М. Абылкасымова рассказала о трех масштабных проектах, которые запускаются в текущем году в рамках «Цифрового Казахстана».

Первый — это развитие Единой информационной системы социально-трудовой сферы, главным приоритетом которой станет улучшение качества оказываемых услуг населению.

Второй большой проект цифровизации социально-трудовой сферы — электронная биржа труда. Она уже создана и является первым реализованным проектом госпрограммы «Цифровой Казахстан». Процесс трудоустройства граждан переведен в электронный формат, сформирована крупнейшая база соискателей и вакансий.

Согласно сведениям министерства труда и социальной защиты населения, к бирже уже подключено 45 частных агентств и пять интернет-площадок по трудоустройству. Ежемесячно электронную биржу посещает порядка 141 тыс. человек, количество просмотров в месяц с начала года выросло в 2,7 раз и превысило цифру в 3 млн. Министерство продолжает расширять функциональные возможности биржи. Уже разработана мобильная версия на Android, а в ближайшее время будет разработана и версия на платформе iOS. С 1 июля для пользователей будет предоставлен полноценный доступ к мобильной версии с дальнейшим подключением ее к мобильному правительству.

Третий большой проект — внедрение системы учета электронных трудовых договоров. Система учета электронных трудовых договоров будет запущена в промышленную эксплуатацию в 2019 году.

«Все эти меры позволят добиться значительного экономического эффекта: за счет оптимизации государственных услуг будут сокращены ежегодные расходы граждан и государства на 600 млн тг. За счет внедрения электронного кадрового делопроизводства бизнес сможет снизить свои издержки до 1 млрд тг ежегодно. Таким образом, цифровизация социально-трудовой сферы повысит качество жизни населения за счет обеспечения прозрачности и доступности социальных услуг и трудоустройства», — подытожила М. Абылкасымова.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев также доложил о ходе цифровизации сферы. Он рассказал об оцифровке трудовых книжек и договоров, которая приведет к сокращению документов на бумажных носителях, а также обеспечит их сохранность и доступность к архивным данным: «В дальнейшем электронные трудовые договоры будут использованы для назначения пенсий, пособий, в которых требуется подтверждение трудового стажа».

Бакытжан Сагинтаев отметил, что электронная биржа труда — это первый продукт «Цифрового Казахстана», запущенный по поручению Главы государства в эксплуатацию. Успешность проекта зависит не только от минтруда, но и всех национальных компаний, холдингов, подведомственных организаций центральных госорганов, акимов на местах. Контроль возложен на заместителя премьер-министра А. Жумагалиева.