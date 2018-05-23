Адресную справку можно получить через мессенджер Telegram

Для этого необходимо иметь регистрацию в базе мобильных граждан.

Председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Асет Турысов рассказал о возможности получения четырех самых популярных услуг на портале eGov через Telegram, передает Kazpravda.kz.

«Мы запустили Telegram-бот @EgovKzKenesBot, который позволит получать адресные справки. Для его использования необходимо иметь регистрацию в базе мобильных граждан, то есть привязать номер своего телефона к профилю портала eGov», — сообщил Асет Турысов.

Посредством мессенджера казахстанцы смогут получить адресную справку, справку об участии физлица в других юридических лицах, справку о несудимости, а также справку о наличии или отсутствии недвижимости, сохранить полученные справки на телефон или отправить на свой e-mail.

По словам председателя правления АО «НИТ», в ближайшее время планируется расширение этого списка.