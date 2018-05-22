Президент Казахстана встретился с руководителем группы компаний «Яндекс»

Нурсултан Назарбаев назвал Аркадия Воложа одним из пионеров цифровой экономики СНГ.

Глава государства отметил, что Казахстану важна совместная работа с российскими компаниями в области цифровизации. Президент обсудил с собеседником вопросы сотрудничества в рамках IT-хаба и финансового центра «Астана», передает Sputnik.

Волож в ходе встречи упомянул, что нужно воспользоваться существующей в России и в Казахстане уникальной ситуацией — речь идет о присутствии на рынке как глобальных, так и местных компаний.

Аркадий Волож родился в 1964 году в Атырау. Первые шаги по созданию Яндекса он сделал еще в 1997 году. Сегодня транснациональная компания, владеющая одноименной системой поиска, широко популярна в России и Казахстане.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев встретился с сооснователем компании Apple, экс-президентом Франции Франсуа Олландом и восьмым генсеком ООН Пан Ги Муном. Гости приехали в столицу на одиннадцатый Астанинский экономический форум, который прошел 17–19 мая. На форуме выступили 450 спикеров из 24 стран.