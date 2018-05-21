Определен национальный институт развития в сфере обеспечения ИБ

В его задачи будет входить разработка документов по стандартизации, экспертиза проектов и подготовка кадров.

В целях развития сферы информационной безопасности и электронной промышленности постановлением правительства Республики Казахстан от 26 апреля 2018 года № 221 национальным институтом развития в сфере обеспечения информационной безопасности определено РГП на ПХВ «Институт информационных и вычислительных технологий» комитета науки министерства образования и науки РК.

Основными задачами национального института развития в сфере обеспечения информационной безопасности являются: участие в реализации государственной политики, разработка документов по стандартизации, осуществление научно-технической деятельности, проведение научно-технической экспертизы проектов, осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации в сфере информационной безопасности.