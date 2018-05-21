Казахстанские стартапы выступили перед Google

Международные эксперты дали свои советы начинающим предпринимателям из сферы Fintech.

В Астане в рамках программы акселерации Fintechstars казахстанские стартапы встретились с инвесторами и предпринимателями компаний Google, Calcey Technologies, PIRATE.global, IDCEE, Silkway Ventures, Dogovor24, а также с независимыми бизнес-ангелами международного уровня. Встречи прошли в формате «один на один», благодаря чему стартапы смогли получить личные рекомендации и советы по развитию бизнеса от представителей международных компаний и независимых экспертов.

Напомним — программа Fintechstars запущена Международным финансовым центром «Астана» совместно с швейцарской группой компаний Seedstars и казахстанским бизнес-инкубатором MOST. Целью программы является создание платформы для развития стартапов в сфере финансовых технологий в Казахстане и выстраивание взаимодействия с мировыми лидерами отрасли.

«Программа даст возможность стартапам получить финансирование, а также уникальную возможность поработать над своими проектами с лучшими международными экспертами в своей сфере. Запуск акселерационной программы в Казахстане совместно с Seedstars, которая имеет огромный опыт работы со стартап-проектами, поможет нам в достижении поставленных целей по развитию экосистемы финансовых технологий», — подчеркнула Асель Жанасова (Жиенбаева), директор по цифровым технологиям АО «Администрация МФЦА».

На участие в программе было подано 146 заявок из 33 стран мира. По результатам отбора выбраны 10 команд из Казахстана, России, Украины, Грузии и Нигерии. Fintechstars предусматривает трехмесячное обучение, наставничество от международных и отечественных менторов, а также предпосевные инвестиции в размере 20 тысяч долларов США.

Томас Рута, ментор Google, отметил сильные стороны участников, а также указал на некоторые недоработки, которые необходимо исправить: «Казахстанские стартапы хорошо знают локальный рынок. Это, безусловно, сильная сторона участников. Но командам тяжело найти сферу с высоким доходом и монетизацией, не хватает амбиций масштабироваться на международный рынок. Проекты больше сфокусированы на маленький бизнес. Обычно это требует больших усилий для продаж, и у маленького бизнеса не бывает большого бюджета покупать предложение стартапов».

Проектный менеджер Seedstars Регина Оверчик рассказала, что при оценивании стартапов учитывались такие критерии, как компетентность команды, динамика роста компании и дополнительная ценность, которую они могут получить в ходе программы.

«Команды достаточно зрелые, некоторые из них выступают менторами для начинающих стартапов. Главную ценность, которую мы даем для них, — это доступ к сети контактов Seedstars», — добавила Регина Оверчик.

По итогам Fintechstars лучшие стартапы будут проинвестированы на сумму до 350 тысяч долларов и получат возможность выйти на международный рынок.