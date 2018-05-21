В Астане запустят систему распознавания лиц

Уже во втором квартале текущего года камеры будут определять лиц, находящихся в списках пропавших или разыскиваемых.

Заместитель акима Астаны Малика Бектурова рассказала, как будет работать система распознавания лиц в столице. Специальное ПО будет установлено на городские видеокамеры. В основном система будет работать там, где есть неоходимость прохождения через турникеты, так как именно там видеокамеры могут получить ракурс, необходимый для установки личности, передает Tengrinews.kz.

«Это ТРЦ, аэропорты. Также будут подключены видеокамеры, которые находятся в местах массового скопления людей, проведения крупных мероприятий, и, естественно, система камер LRT», — отметила Малика Бектурова.

Замакима подчеркнула, что система не будет собирать собственную базу заснятых лиц, а лишь сверять зафиксированные личности с уже имеющимися в базах данных. В случае совпадения информация будет передаваться в соответствующие органы.