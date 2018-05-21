Казахстан намерен использовать информационные системы для сокращения теневого оборота нефти
Цифровизация нефтегазовой отрасли позволит эффективно использовать природные ресурсы.
Министерство энергетики Казахстана намерено использовать информационные системы учета нефти. Автоматизация сбора, обработки, хранения и использования информации об объемах добычи, подготовки, переработки, транспортировки, хранения, реализации, отгрузки, вывозе нефти в онлайн-режиме с контрольных приборов учета позволит сократить теневой оборот нефти и повысить собираемость налогов, передает CA-NEWS.
Требуемые государственные инвестиции в 2019–2025 годы составят 4,8 млрд тенге. Сюда входят разработка и внедрение (2019–2021 годы, 2,7 млрд тенге), сопровождение (2022–2025 годы — 2,08 млрд тенге).
«Отрасль нуждается в тотальной цифровизации. В целях обеспечения прозрачности и снижения уровня теневого оборота будет внедрена система для учета добычи товарной нефти с применением контрольных приборов учета. Цифровизация нефтегазовой отрасли позволит эффективно использовать природные ресурсы за счет сокращения себестоимости и исключить человеческий фактор», — отмечают в министерстве энергетики.