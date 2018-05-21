Электронная система Е-шанырак обеспечит прозрачность сферы ЖКХ

Жильцы смогут через интернет проверять правильность начислений и расчетов, контролировать расходы и доходы по дому.

В рамках Global Challenge Summit 2018 состоялась сессия на тему: «Городские рейтинги качества жизни», где принял участие председатель комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК Мархабат Жаимбетов. В своем выступлении он остановился на вопросах улучшения жилищных условий казахстанцев и повышения эффективности мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства как важных факторов обеспечения высокого качества жизни населения страны.

Сегодня повышаются требования к качеству, экологичности и энергоэффективности зданий, что станет стимулом для применения новых подходов в их проектировании и оснащении системами интеллектуального управления. Нормативно-технические документы в сфере строительства постоянно актуализируются с учетом мирового опыта. Это позволит повысить комфортность жилья для населения и сократить затраты на потребление электроэнергии, тепла и воды.

«В этом году мы приступили к созданию электронной системы Е-Шанырак. Единая база данных обеспечит прозрачность сферы ЖКХ, охватит все субъекты жилищно-коммунальной сферы. Благодаря этой системе жильцы смогут через интернет проверять правильность начислений и расчетов, контролировать расходы и доходы по дому, подавать обращения по проблемам ЖКХ», — рассказал Мархабат Жаимбетов.