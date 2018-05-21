В Казахстане появится единый национальный оператор в сфере развития инноваций

Под эти цели уже ведется перестройка структуры АО «НАТР».

В рамках XI Астанинского экономического форума Global Challenges Summit 2018 прошла панельная сессия «Экосистема поддержки инноваций. Как обеспечить взрывной рост?». Организаторами сессии выступили министерство по инвестициям и развитию, министерство национальной экономики, НУХ «Байтерек» и АО «Национальное агентство по технологическому развитию».

В дискуссии на тему поддержки иинвационной сферы приняли участие вице-министр по инвестициям и развитию РК Тимур Токтабаев, директор центра экономического анализа «Ракурс» Ораз Жандосов, председатель правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию» Марат Омаров, глава офиса Всемирного Банка в Казахстане Ато Браун, официальный представитель Singularity University в России Евгений Кузнецов, управляющий директор Accenture Ирмгард Гласмахер, директор отдела аналитики в Slovak Innovation and Energy Agency (SIEA) Артур Бобовницки, президент и основатель Strategeast Анатолий Моткин.

По словам Т. Токтабаева, министерство по инвестициям и развитию принимает активное участие в реализации инновационной политики Президента. Так, на основе опыта Израиля, Финляндии и Сингапура сформулирована идея определения единого национального оператора в сфере развития инноваций. Это планируется отвести «Национальному агентству технологического развития». Под эти цели уже ведется перестройка структуры АО «НАТР»: привлечена международная консалтинговая компания Accenture, специалист в области инновационного менеджмента, которая предложит оптимальную для единого оператора организационную структуру.

Указом Президента утвержден стратегический план развития РК до 2025 года, предусматривающий технологическое обновление и цифровизацию экономики на основании рекомендаций экспертов ОЭСР в области инновационной политики. В целях усиления координации и эффективности реализации инновационной политики принято решение о создании совета по инновационной политике при премьер-министре РК.

По поручению Главы государства разработан законопроект о венчурном финансировании, в котором предусмотрен ряд новых для Казахстана понятий. Это должно обеспечить развитие рынка венчурного инвестирования и подстегнуть приток денег в инновационные отрасли.

«На базе АКФ „ПИТ“ в 2017 году при помощи транснациональной корпорации „GVA Capital Management“ создан венчурный „GVA Alatau Fund“, призванный, используя преференции специальной экономической зоны, поддерживать развитие перспективных проектов в ИТ-сфере. Во исполнение поручения Главы государства в столице создан имеющий большие перспективы новый инновационный центр — Международный технологический парк IT-стартапов „Астана Хаб“. На казахстанской фондовой бирже запущена специализированная стартап-площадка для привлечения инвестиций в инновационные проекты. На нее смогут выходить как венчурные фонды, так и отдельные разработчики цифровых и других инновационных решений. На базе НАТР при участии Всемирного банка в текущем году создается инновационная обсерватория. В целом, в международной практике работы единых операторов существует несколько подходов и наборов инструментов, все они нами изучаются на предмет применения в Казахстане», — сказал вице-министр.