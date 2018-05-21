Аскар Жумагалиев: госорганы не должны тратить на ИТ-разработку бюджетные средства

Заместитель премьер-министра встретился с казахстанскими ИТ-компаниями и призвал их активнее участвовать в цифровых проектах.

16 мая состоялась очередная встреча заместителя премьер-министра РК Аскара Жумагалиева с казахстанскими ИТ-компаниями. На мероприятии присутствовали работники национальных компаний и государственных органов, а также более 30 отечественных бизнесменов.

Модератором мероприятия выступил председатель правления АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде» Руслан Енсебаев. Он рассказал о днях цифровизации, проектe Yellow pages, технологиях Open API и венчурном финансировании. С начала года в днях цифровизации приняло участие 176 компаний. Для семи проектов госпрограммы восемь ИТ-компаний уже предложили готовые решения, 37 проектов находятся на детальном рассмотрении. Енсебаев предложил перенять опыт Великобритании и создать площадку готовых ИТ-решений, так называемый marketplace, куда ИТ-компании смогут выкладывать свои ИТ-продукты.

Аскар Жумагалиев подчеркнул, что госорганы не должны проводить разработки за счет бюджетных средств. По его мнению, если есть на рынке готовые решения, то проекты можно реализовывать по принципу государственно-частного партнерства.

Заместитель премьер-министра отметил, что сегодня имеются все условия и принимаются качественные меры по поддержке казахстанских компаний. Но предприниматели должны быть активными в продвижении своих продуктов, повышая собственную конкурентоспособность и на международном рынке. Он пригласил бизнесменов учувствовать в совещаниях по цифровизации: «Приглашаю компании вступить в рабочие группы по подготовке законопроектов. Также вы можете участвовать в еженедельных комиссиях по обсуждению проектов цифровизации. Мы организуем две точки в Астане и Алматы, откуда можно будет подключиться посредством видеосвязи».