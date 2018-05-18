Назарбаев предложил ввести общие правила использования криптовалют

Президент уверен, что сегодняшние разрозненные действия государств неэффективны.

Президент РК Нурсултан Назарбаев предложил разработать общие правила использования криптовалют на площадке Организации Объединенных Наций (ООН), передает «Курсив».

«Использование и регулирование криптовалюты. Большинство стран активно изучает возможности их адаптации к текущей конфигурации финансовых систем. В то же время в данном вопросе абсолютно разрозненные действия государств, и эти разрозненные действия приведут к неэффективности. Необходимо приступить к разработке общих правил», — сказал президент РК Нурсултан Назарбаев на пленарном заседании форума Global Challenges Summit 2018.

«Учитывая необходимость вовлечения всего международного сообщества в выработке глобальных антикризисных решений, я предлагаю реализовать эту инициативу на площадке ООН, единственного органа, который всем человеческим обществом избран для решения очень серьезных проблем», — добавил он.