С 2019 года казахстанцы не смогут пользоваться связью без регистрации

Владельцам мобильных устройств необходимо привязать IMEI-код к ИИН.

С 1 января 2019 года абонентам, которые не зарегистрировали свои устройства по ИИН, услуги связи в Казахстане оказываться не будут. Во время своей отчетной встречи министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев напомнил, что с 2016 года были введены обновленные требования регистрации мобильных устройств, передает Sputnik.

Запуск системы должен был серьезно сократить число телефонных краж, после обращения жертвы в полицию украденный телефон может быть заблокирован. Тем не менее, практика показала, что просто IMEI-код не позволяет идентифицировать владельца устройства. Для того, чтобы новая норма работала на практике в полном объеме, необходима привязка IMEI-кода устройства к ИИН и номеру абонента.

«Пользователям услуг связи необходимо будет зарегистрировать свои устройства до конца текущего года, так как с 1 января 2019 года незарегистрированным абонентам услуги оказываться не будут», — сообщил Абаев.

Министр уточнил, что в связи с регистрацией устройств может возникнуть ажиотаж среди населения, поэтому пообещал максимально упростить процесс. Для создания базы IMEI-кодов в Казахстане был учтен положительный международный опыт Великобритании, Турции, Азербайджана и Украины.