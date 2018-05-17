В Алматы пройдет конференция «ЦОД-2018: модели, сервисы, инфраструктура»

В рамках конференции эксперты и гости осудят развитие ИТ-отрасли Казахстана.

31 мая в гостинице Rixos (Алматы) состоится конференция «ЦОД-2018: модели, сервисы, инфраструктура». Основной задачей конференции является обмен знаниями и наилучшим опытом в области проектирования, построения и эксплуатации ЦОДов, а также предоставлении услуг на их базе для реализации программы «Цифровой Казахстан». На форуме будут обсуждаться отраслевые тренды, которые оказывают непосредственное влияние на развитие ЦОД, а также новые формы сотрудничества в разработке и реализации ИТ-сервисов для государственных и коммерческих структур Республики Казахстан.

Цели конференции:

— Повышение капитализации ИТ-отрасли Казахстана за счет возможности использования различных форм партнерства.

— Презентация новых подходов, ИТ-сервисов, решений, возможностей по адаптации существующих продуктов для нужд казахстанских потребителей.

— Развитие сервисных моделей и ИТ-аутсорсинга на рынке Казахстана.

Основные направления:

— Цифровизация экономики, государства и общества

— Основные тенденции на рынке ЦОД

— Рынок коммерческих ЦОД и облачных сервисов в Казахстане

— Инженерная инфраструктура. Современные подходы и решения

— Развитие ИТ-систем. Инновационные решения для ЦОД

— ИТ-сервисы, облачные услуги.

Среди спикеров форума представители iKS-Consulting, Лаборатории Касперского в Центральной Азии, Citrix в России и странах СНГ, Huawei, Minimax, «ИКС-МЕДИА», Kazteleport.

В рамках конференции состоится дискуссия по развитию ИТ-отрасли Казахстана. Эксперты обсудят сервисную экономику, Индустрию 4.0, применение наилучшей мировой практики ЦОДостроения, использование различных форм государственно-частного партнерства, риски и возможности облаков, а также транзитный и экспортный потенциал отрасли ЦОД Казахстана.

Участие в конференции бесплатное для сотрудников компаний, представляющих «вертикальные» рынки (не телеком и ИТ). Зарегистрироваться можно на сайте мероприятия.