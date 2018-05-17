Срок действия ЭЦП могут увеличить до трех лет в Казахстане

В настоящее время обсуждается возможность присвоения ЭЦП онлайн без явки в ЦОН, сразу сроком на три года.

Возможность увеличения срока действия электронной цифровой подписи с одного до трех лет прорабатывается в Казахстане. Об этом сообщил председатель правления национального холдинга «Зерде» Руслан Енсебаев, выступая на отчетной встрече министра информации и коммуникаций РК с населением, передает Kazpravda.kz.

«Сейчас изучаем международный опыт и пришли к выводу, что можем проработать вопрос увеличения срока действия ЭЦП от одного года до трех лет. Такая работа ведется», — сказал Енсебаев.

Он также напомнил, что на сегодняшний день есть возможность продлевать действие ЭЦП по истечении срока в режиме онлайн. По действующим нормам ЭЦП выдается на 12 месяцев.