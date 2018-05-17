В Казахстане предложили разместить серверы Counter-Strike

Киберспортсмены жалуются на высокий пинг в играх.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев предложил разместить серверы сетевых компьютерных игр Counter-Strike и Dota2 на территории Казахстана. Это предложение он высказал в ответ на жалобы казахстанских киберспортсменов, заявивших о том, что указанные игры функционируют в стране медленнее, чем в других странах, сообщает «Фергана».

Киберспортсмены, в частности, говорят, что на территории Казахстана в настоящее время есть проблемы с пингом в онлайн-играх (временем между запросом к серверу и ответом на него). Это затрудняет «попадание» игрока в своего соперника, так как на момент выстрела он находится уже в другом месте. По этой причине казахстанские киберспортсмены вынуждены тренироваться в Украине и России. Игроки предполагают, что задержка с сигналом вызвана тем, что игровые серверы находятся заграницей.

«Если этот игровой сервер размещать на территории Казахстана, то у вас с пингом проблем не будет. Надо выйти на эти игровые компании и разместить их игровые серверы в Казахстане», — предложил Абаев.

Напомним — в декабре 2017 года вице-министр культуры и спорта Сакен Мусайбеков пообещал создать в Казахстане свою федерацию киберспорта.