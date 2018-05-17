Узбекистан ужесточит правила зарубежных онлайн-покупок для своих граждан

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Узбекистан намерен вновь пересмотреть правила беспошлинного ввоза товаров, приобретенных в зарубежных интернет-магазинах. Таможенники предлагают установить предельную норму ввоза товаров для личного пользования, не подлежащих обложению таможенными платежами, через международные почтовые или курьерские отправления, в размере 1000 $ и весом не более 30 килограмм в течение одного календарного квартала, передает передает Repost.uz.

Нововведения предусмотрены проектом постановления главы государства «О мерах по обеспечению контроля и учета товаров, поступающих на территорию Узбекистана в адрес физических лиц в международных почтовых и курьерских отправлениях», подготовленным Государственным таможенным комитетом.

Сегодня граждане Узбекистана могут получать в международных почтовых или курьерских отправлениях товары на 1000 $ в течение одного календарного месяца. Кроме того, ГТК намерен установить единую ставку таможенного платежа в размере 30% от стоимости, превышающей стоимостную норму в 1000, $ и взимать с граждан по 5 $ за каждый килограмм веса, превышающий норму.