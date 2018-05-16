На Almaty TechCup-2018 юные разработчики соревновались в робототехнике и инженерных проектах

Юбилейный чемпионат собрал рекордное количество участников.

28-29 апреля в Алматы прошел V открытый чемпионат по робототехнике и инновационным технологиям на кубок акима г. Алматы. Он собрал 315 команд, среди которых были представлены школы, лицеи, колледжи, училища и другие образовательные заведения со всего Казахстана. Возраст участников — от 6 лет до 21 года.

«Цель TechCup — вдохновить ребят быть лидерами и новаторами в области науки и техники, помочь им продемонстрировать свои знания и обменяться опытом с единомышленниками. Главная награда — кубок акима Алматы. Его получит команда с самым производительным, технологичным и неординарным проектом. Создатель лучшего инженерного проекта получит грант на обучение в одном из технических вузов Алматы. Также победителей ждут призы от партнеров чемпионата. Кроме того, в рамках нашего мероприятия пройдет региональный отбор на международную олимпиаду по робототехнике World Robot Olympiad в Тайланде», — рассказал Андрей Дупик, директор КГУ «Городской научно-методический центр новых технологий в образовании» Управления образования города Алматы.

Впервые TechCup состоялся в 2014 году. За годы проведения масштабы чемпионата расширились, количество участников этого года превысило 1200 человек. Программа чемпионата включает бои роботов (сумо, кегельринг, линия), практические олимпиады по инженерным и программным проектам, обучающие мастер-классы и презентации.

Робот-рука, который общается на языке жестов, роботизированный сад, Smart-юрта, робот для выявления и тушения пожара в труднодоступных местах, интеллектуальная таблетница — лишь некоторые из проектов, представленных юными инноваторами. А среди инженерных решений этого года — бесконтактная система зажигания, автоматический учет электроэнергии, автономные модульные теплицы. Некоторые участники решили усовершенствовать свои прошлогодние разработки и еще раз попытать удачу. На суд жюри были представлены проекты в сфере дорожных коммуникаций, контроля влажности почвы для экономии поливной воды, анализа воздуха, экспресс-мониторинга здоровья, а также разработки в сфере биомеханики, энергетики, транспорта.

Главный приз Almaty Tech Cup 2018 был присужден команде алматинской «Назарбаев Интеллектуальная Школа химико-биологического направления». Команда этой школы победила и в региональном этапе международной олимпиады WRO 2018. Победители поедут на республиканское соревнование WRO-2018, которое пройдет в июне этого года в Астане.