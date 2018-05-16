Курс на интернетизацию будет продолжен

В министерстве информации и коммуникаций РК рассказали о планах по подключению сел к широкополосному интернету.

Сегодня в Астане состоялась отчетная встреча с населением министра информации и коммуникаций РК Даурена Абаева, в ходе которой он рассказал о проделанной министерством работе и поделился планами ведомства на предстоящий период.

Одним из направлений принятой в прошлом году госпрограммы «Цифровой Казахстан» является развитие инфраструктуры интернета в стране. В настоящее время свыше 13 миллионов казахстанцев уже имеют доступ к высокоскоростному интернету. Населенные пункты с численностью от 10 тысяч человек покрыты связью стандарта 3G, а свыше 50 тысяч человек — стандартом 4G. В прошлом году связью LTE были охвачены все районные центры страны.

Дальнейшей задачей министерства является проникновение широкополосного интернета в сельские населенные пункты, для чего по схеме государственно-частного партнерства реализуется соответствующий проект. До 2021 года скоростным интернетом будет охвачено 1249 сельских населенных пунктов с населением более 2 миллионов жителей.

В текущем году министерство начало поэтапный переход на цифровое эфироное теле- и радиовещание. До конца 2018 года Мангистауская, Жамбылская и Южно-Казахстанская области перейдут на ЦЭТВ полностью. Остальные регионы страны внедрят ЦЭТВ поэтапно до конца 2020 года.

В части предоставления электронных госуслуг населению министерством информации и коммуникаций ведется большая системная работа. Так, на сегодня портал электронного правительства предоставляет возможность получать 235 услуг и сервисов, портал электронного лицензирования eLicense — 399 автоматизированных услуг. За 2017 год через портал eGov оказано более 34 млн услуг, открыто более 135 тысяч компаний. А через систему «Е-лицензирование» выдано порядка одного миллиона лицензий и разрешительных документов. На сегодняшний день госкорпорация «Правительство для граждан» оказывает более 83% всех госуслуг (621 услуга). В прошлом году ею оказано 38 млн услуг, с начала текущего года — уже более 10 млн. услуг.

Среди уже запущенных проектов в рамках программы «Цифровой Казахстан» Даурен Абаев отметил Электронную биржу труда и создание правовых условий для развития электронной торговли.

Министр напомнил, что в рамках реализации закона «О доступе к информации» действует проект «Открытое правительство» — каждый желающий может задать вопросы на блог-платформе первых руководителей госорганов, а также участвовать в интернет-конференциях и опросах на портале «Открытый диалог». Эти инструменты созданы для расширения участия населения в работе государства.