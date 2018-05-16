Платежные карты в Казахстане: I квартал 2018

2017 год для платежных карт в Казахстане оказался невероятным по ряду показателей. Первый квартал 2018-го поддержал этот позитивный тренд.

Напомним, о каких «невероятных показателях 2017 года» идет речь. Первое — операции по выдаче наличных. В январе 2017-го их объем составил 690 млрд тенге, а в декабре впервые за всю историю превысил триллионную отметку, достигнув 1,172 трлн тенге (рост составил почти 70%). Хотя, как отмечали в этом материале, тренд, точнее, его угол, уже который год имеет тенденцию к снижению. Второе — объем безналичных операций по картам, эмитированным в Казахстане в ушедшем году. Тут рост 300% — с 122,5 млрд тенге в январе до 367 млрд тенге по итогам декабря. Третье — транзакции в интернете. В январе 2017-го количество транзакций составило 3,9 млн. А в декабре того же года — уже 11,5 млн. И здесь тоже рост составил почти 300%. Четвертое — объем транзакций в интернете. Начался год на скромной отметке — около 37 млрд тенге, но с сентября рост ускорился словно на стероидах (только в первом месяце осени рост составил более 50%). Чуть меньше, но все же внушительный рост произошел и в декабре. В итоге рост объемов декабря к январю 2017-го составил почти 4,7 раза! Наконец, средний чек по транзакциям в интернете. Год начинается на отметке среднего чека 9419 тенге, а завершается на отметке 14957 тенге. Рост объемов за год составил почти 62%.

Отметим, что по данным Национального банка Республики Казахстан, по состоянию на 1 апреля 2018 года в обращении находилось 20,1 млн платежных карт (по сравнению с ситуацией на аналогичную дату 2017 года — рост на 24,7%). Получается около двух карт на одного экономически активного жителя Казахстана. Наиболее распространенными являются дебетные карты, их доля составляет 81,6%, доля кредитных — 14,7%. Несмотря на некоторое локальное снижение этого показателя, в долгосрочной перспективе заметен тренд в сторону роста доли кредитных карт.

Число операций в интернете по картам, эмитированным в Казахстане, в первом квартале 2018-го составило почти 35,8 млн единиц против 13,7 млн за аналогичный период прошлого года. Рост за I квартал 2017 к I кварталу 2018-го составил 262% (!). Объем операций в интернете по картам составил, соответственно, 476,17 млрд тенге против 144,7 млрд, и вырос на 329%.

Значение среднего чека в первом квартале 2018-го составило 13,3 тыс. тенге. А в аналогичном периоде 2017-го — 10,5 тыс. тенге. Рост не такой высокий на фоне других показателей — около 27%. Увеличение среднего чека, это, конечно, не только вопрос доверия потребителей, но и кардинальное улучшение экономической ситуации в стране.

Идем дальше — объем безналичных операций по картам. В первом квартале 2018-го — это 981 млрд тенге, а за такой же период 2017-го — 415,4 млрд. Рост составил 236%.

Наконец, объем операций по выдаче наличных. В первом квартале 2018-го — это 2,84 трлн тенге, а в первом квартале 2017 года — 2,27 трлн. Рост составил 25,6%. То есть, сценарий, когда платежная карта остается кратчайшим мостом между безналичными и наличными деньгами все еще доминирует — разница в объемах между безналичными платежами и операциями по снятию наличных без малого трехкратная. С другой стороны, забегая вперед, замечу, что налицо некоторое снижение среднего чека по снятию наличных.

Предлагаю приблизить масштаб, и взглянуть на динамику первого квартала.

Первый квартал 2018-го

Здесь какие-то развернутые комментарии в ряде случаев будут излишни — достаточно посмотреть на графики.

Положительная динамика не так заметна, как в других компонентах, но она есть.

Здесь рост заметно выше — март к январю вырос почти на 14,6%.

По среднему чеку ситуация довольно вялая. Как говорилось ранее, показатель зависит от ряда факторов, в том числе связан с ростом реальных доходов граждан. А как мы заметили по итогам 2017-го, с этим как раз в Казахстане обстоит не очень хорошо.

Здесь даже на такой короткой дистанции заметен довольно внушительный рост этого показателя — март к январю вырос почти на 19%.

Как мы видим, тут динамика продолжает оставаться заметной — март к январю вырос на 13,5%. При этом, нужно добавить, что средний чек операции по выдаче наличных падает. В январе он составил 48873 тенге, а в марте — 45287 тенге.

В сухом остатке

Год начинается для мира платежных карт неплохо — есть интересная динамика, эволюция здесь, судя по всему, имеет уже устойчивый характер. С другой стороны, ожидать, что 2018-й побьет рекорд своего визави — 2017-го, вряд ли стоит. Ушедший год в этом отношении уникальный, ведь для того, чтобы «взрыв» на этом рынке произошел, сошлось много звезд.