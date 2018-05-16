В Нацбанке рассказали о платежах и переводах по номеру мобильного телефона

Клиентов будут идентифицировать при помощи биометрии.

11 мая прошел день цифровизации с участием представителей ІТ-компаний, специалистов АО «Холдинг «Зерде», и Национального банка РК, в ходе которого был представлен проект по удаленной идентификации личности. Он позволит клиентам финансовых организаций без привязки к географическому расположению безопасно и быстро получать различные виды финансовых услуг в онлайн-режиме.

Как рассказала Асем Мадиярова, заместитель директора департамента платежных систем Национального банка РК, механизм удаленной идентификации клиентов предлагается реализовать с использованием биометрии и государственных баз данных. Преимуществами проекта являются удобство для клиентов и уникальность использования биометрических показателей, что позволит исключить риск мошенничества и использования данных третьими лицами.

Еще один проект, представленный в финансовой сфере — «Внедрение регулирования в части создания открытых платформ (Open API) в финансовой отрасли». Ожидается, что его реализация простимулирует развитие финансовых организаций и финтех-компаний РК, упростит процедуры взаимодействия физических лиц с участниками финансового рынка, обеспечит географическую доступность и снизит стоимость за оказание платежных услуг. Цель проекта — повышение конкуренции на финансовом рынке и расширение финансовых услуг за счет технологических возможностей сторонних организаций.

«Предполагается, что работа будет вестись по трем направлениям: информационная безопасность, создание единых ИТ-стандартов, регулирование. Проект будет реализован в тесном взаимодействии с участниками финансового рынка и финтех-компаниями», — рассказала Елена Артыгалиева, и. о. начальника отдела инноваций и финансовых технологий управления информационных технологий Национального банка РК.

Третий проект — «Модернизация системы межбанковских расчетов, способствующая поддержке платежей в режиме реального времени и внедрение на ее базе мобильных платежей» — представила Алина Имангазина, начальник управления политики платежных систем департамента платежных систем. Она рассказала о создании системы межбанковских расчетов в моментальном режиме с использованием упрощенных реквизитов (номера мобильного телефона) для расширения спектра оказываемых финансовыми организациями электронных финансовых услуг, повышения их доступности и качества. Цель проекта — обеспечение осуществления платежей и переводов между клиентами любых банков в моментальном режиме по номеру мобильного телефона. Проект направлен на ускорение платежей в межбанковской среде и расширение онлайн-сервисов финансовых организаций. Также проект будет стимулировать развитие электронной коммерции и направлен на перевод наличных расчетов в розничном обороте в безналичную форму, что будет способствовать повышению прозрачности.