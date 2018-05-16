В АО «НИТ» прошел аудит на соответствие требованиям по СУИБ

Организация заявила о получении сертификата ISO 27001.

В АО «Национальные информационные технологии» успешно прошел аудит, по итогам которого получен международный сертификат на соответствие требованиям ISO 27001 по системе управления информационной безопасностью.

Аудит проводился Британским институтом стандартов (BSI). BSI — основатель и партнер Международной Организации по Стандартизации (ISO), крупнейший мировой провайдер стандартов, основоположник ISO 9001 и ISO 20000 «Управление IT сервисами», ISO 27001 «Информационная безопасность. Оценка» и других международных стандартов.

Сертификацию прошел процесс обеспечения безопасности ядра сети при предоставлении услуг посредством Единой транспортной среды государственных органов Республики Казахстан.

«Аудитором BSI выявлены наблюдения, отмечены лучшие практики, а также даны предложения по оптимизации бизнес-процессов», — сообщили в пресс-службе АО «НИТ».