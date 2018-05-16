На Высшем Евразийском экономическом совете обозначили пути реализации цифровой повестки ЕАЭС

Сегодня уже прорабатывается более 10 предложений, поступивших от бизнеса и органов власти.

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), состоявшегося 14 мая в Сочи (РФ), принят ряд важных решений в сферах интеграции, макроэкономики, торговли и цифровизации. В мероприятии приняли участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Члены ВЕЭС обсудили ход реализации цифровой повестки Союза до 2025 года. Они отметили, что сформирована достаточная нормативная база для старта реализации цифровой повестки. В настоящее время формируется среда для проработки цифровых преобразований по приоритетным направлениям, создаются экспертные площадки, обсуждаются инициативы и проекты.

Созданный при Евразийской экономической комиссии офис управления цифровыми инициативами прорабатывает более 10 предложений, поступивших от бизнеса и органов власти государств-членов. Они касаются, в частности, функционирования и развития системы цифровой прослеживаемости (в том числе идентификации); внедрения электронных сопроводительных документов и их взаимного признания в странах ЕАЭС; создания Евразийской электронной биржи труда, специализированного венчурного фонда отраслевых цифровых платформ, цифрового Евразийского транспортного коридора, сети промышленной кооперации и субконтрактации и т. д.

В процессе запуска находится исследование по первой поступившей инициативе — о внедрении и взаимном признании в ЕАЭС электронных сопроводительных документов. Начата работа по пилотным проектам, касающимся создания и развития системы цифровой прослеживаемости движения товаров. Развиваются экспертные площадки по вопросам экономики данных, регулятивным «песочницам» и другим приоритетам реализации цифровой повестки.