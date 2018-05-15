Казахстан разрабатывает собственную систему распознавания лиц

Такую систему идентификации хотят применить для проекта «Умный город», однако для дальнейших разработок не удается получить финансирование.

Зачем Казахстану нужно создание собственной системы распознавания лиц, рассказал министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов, передает Sputnik.

«Система распознавания лиц — это одна из разработок в рамках министерства. В прошлом году мы начали эти разработки. К сожалению, на высшей научно-технической комиссии при министерстве образования наши разработки на финансирование не поступили ни на программно-целевое финансирование, ни на грантовое», — рассказал Атамкулов.

Вместе с тем в министерстве ожидают принятия закона, который позволит профинансировать создание таких закрытых разработок.

«Это более закрытые разработки, и мы не можем их зарубежным экспертам давать, как положено по закону о науке. Поэтому со следующего года мы сможем финансировать в дальнейшем разработки по данному проекту. Работа идет, но единственное, за счет финансирования у нас немного сдерживается», — добавил министр.

По информации Атамкулова, казахстанская система распознавания лиц сможет быть использована, например, для системы «Умный город».