RFID-метки для бесконтактной идентификации будут устанавливать на автомобилях в РК

Тестовый режим внедрения технологии планируется на июнь на платном участке автодороги «Астана-Щучинск».

В текущем году АО «НК «ҚазАвтоЖол» запустит пилотный проект по внедрению RFID-меток на транспортных средствах. RFID-метки — это радиочастотные устройства, имеющие свой уникальный номер, которые способны идентифицировать и автоматически считывать данные транспортного средства. Они могут использоваться для бесконтактной идентификации транспортных средств, анализа интенсивности дорожного движения на платных участках автомобильных дорог, а также для автоматического взимания оплаты проезда. На основании данных RFID-меток происходит управление шлагбаумами, воротами или другими барьерами. При обнаружении идентификационного кода наклейки на лобовом стекле транспортного средства система идентифицирует автомобиль и позволяет безостановочно одолевать пункты взимания платы на платных участках автодорог.

«На территории РК RFID-метки будут распространяться на пунктах взимания платы бесплатно. Первая обклейка 4000 тысяч меток придется на участок платной автодороги «Астана-Щучинск», раздача первых 80000 тысяч меток пройдет на ПВП «Алматы- Хоргос»», — заявили в АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Одно из основных преимуществ системы — безостановочное взимание платы за проезд. Кроме того, технология обладает высокой степенью защиты. Радиочастотная метка при необходимости защищается паролем и зашифровывается. В одной метке можно одновременно хранить открытые и закрытые данные.

«Метки не требуют батареек, аккумуляторов или других встроенных элементов питания. Технология RFID-идентификации транспортных средств получила широкое применение в таких странах как Тайвань, Турция, Венгрия, Франция, Португалия, Италия, ОАЭ, Бельгия, Норвегия, Япония», — пояснили в ведомстве.

В текущем году платными автомобильными дорогами республиканского значения станут участки «Астана-Темиртау», «Алматы-Капшагай», «Алматы-Хоргос» общей протяженностью 469 км. В настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация по устройству системы взимания платы на 13 участках общей протяженностью 5,5 тыс. км.