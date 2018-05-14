Ахметжан Есимов и Аскар Жумагалиев провели совещание по цифровизации «Самрук-Қазына»

По мнению Аскара Жумагалиева, у Фонда есть все шансы стать лидером цифровизации в стране.

Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов провел совещание с заместителем премьера-министра Аскаром Жумагалиевым по цифровизации группы фонда. На заседании также присутствовали руководители портфельных компаний. Управляющий директор Н. Рахметов доложил о реализации программы цифровизации — в портфельных компаниях разработано большое количество таких проектов. Так, например, в негосударственных программах разработан 51 проект.

Как заявил Ахметжан Есимов, от каждого из проектов по цифровизации должен быть конкретный экономический эффект: «Каждый проект должен быть категоризирован по целям, направленным на конкурентные преимущества, удовлетворенность клиентов, исключение рисков основного производства, создание новых технологий, принципиально нового бизнеса. Каждая из этих целей, в конечном, счете должна вести к увеличению прибыли».

Аскар Жумагалиев отметил хорошие тенденции цифровизации в группе компании Фонда. По его мнению, у Самрук-Қазына есть все шансы стать лидером цифровизации в стране: «Все эти программы и проекты вошли сегодня в программу „Цифровой Казахстан“ и, конечно же, мы наладим с вашими службами обмен информацией».

По итогам встречи Ахметжан Есимов дал ряд поручений по углублению цифровизации, бизнес-процессов в портфельных компаниях, определив конкретные сроки и ответственных за выполнение задач.