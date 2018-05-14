Производство смарт-браслетов планируют наладить в Астане

Они позволят отслеживать здоровье пациентов.

Акимат Астаны совместно с Всемирным банком планирует наладить производство гаджетов, которые позволят на расстоянии контролировать состояние здоровья пациентов. Об этом рассказал руководитель управления общественного здравоохранения Астаны Камалжан Надыров, передает Елорда Инфо.

«Сейчас на рынке есть ряд разработок, тех же смарт-браслетов, которые в онлайн-режиме передают определенные параметры о здоровье человека. Совместно с Всемирным банком мы работаем над тем, чтобы начать производить отечественные гаджеты. Для этого создана рабочая группа. Это позволит, во-первых, получить свой отечественный продукт по удаленному мониторингу пациента, во-вторых, в разы удешевить мобильные приложения, гаджеты», — отметил он.

По его словам, смарт-браслеты позволят отслеживать здоровье пациентов: уровень сахара в крови артериальное давление, уведомлять о необходимости посетить врача.

«В целом по цифровизации здравоохранения ведется большая работа. На сегодняшний день во всех подведомственных медицинских организациях акимата установлены медицинские информационные системы. Планомерно движемся к безбумажной системе здравоохранения. В планах уже к 1 июля полностью перейти на безбумажный формат работы. Понятно, что безбумажный формат облегчает жизнь врачам, для того, чтобы выгоду почувствовал не только врач, но и пациент, мы будем в перспективе внедрять элементы удаленного мониторинга. Те же браслеты и специальные гаджеты, которые позволят на расстоянии мониторить состояние здоровье пациентов. Сейчас на первом этапе мы должны провести большую работу по цифровизации именно в больничных организациях для того, чтобы создать Big Data, куда будет стекаться вся полная информация о пациентах, будет формироваться электронный паспорт здоровья пациента», — сказал Камалжан Надыров.