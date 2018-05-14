В Таджикистане вводят обязательную регистрацию IMEI-кода мобильных телефонов

Проект постановления правительства Таджикистана «О регистрации средств связи» подготовлен Службой связи и в настоящее время проходит внутригосударственные процедуры.

В Таджикистане готовится проект решения, который предусматривает обязательную регистрацию всех IMEI мобильных телефонов и других средств связи в Едином государственном реестре идентификационных номеров. Этот реестр, который будет создан Службой связи, значительно облегчит государственным органам поиск телефона или установку его принадлежности, передает CA-NEWS.

IMEI или International Mobile Equipment Identity — международный идентификатор мобильного оборудования — это уникальный идентификационный номер для каждого телефона или смартфона. В коде содержатся данные о серийном номере устройства, его модели и происхождении. Так, первые 8 цифр называются TAC (Type Approval Code) и говорят о модели устройства и его месте происхождения. Оставшаяся же часть IMEI является серийным номером устройства, который определяется производителем по так называемому алгоритму Луна, с присваивающейся в конце контрольной цифрой.

Нодир Мирзоев, член Совета по информационно-коммуникационным технологиям при президенте РТ рассказал, что в других странах также имеется опыт регистрации IMEI в едином государственном реестре: «В этом нет ничего плохого, как, например, и в том, что любой автомобиль, завозимый в Таджикистан, регистрируется в ГАИ и ему выдаются регистрационные знаки».

Специалисты Службы связи Таджикистана не прокомментировали причины введения обязательной регистрации IMEI в государственном реестре. Однако источник из государственного ведомства, связанного с данной отраслью, рассказал, что такие шаги предпринимаются в целях обеспечения государственной безопасности. В связи с увеличением использования таких мессенджеров, как WhatsApp, Viber, Telegram, которые применяют шифрование, определить пользователей при помощи sim-карт становится сложно, и поэтому власти хотят облегчить таким образом установление владельцев мобильных телефонов.