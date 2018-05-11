Ricoh объявила о выпуске серии цифровых систем цветной листовой печати Ricoh Pro C9200

Новые модели предлагают дополнительные возможности для развития бизнеса, увеличения прибыли и снижения операционных расходов.

Разработанная на базе очень успешной технологической платформы Ricoh Pro C9100, серия Pro C9200 обеспечивает улучшенное качество изображения и высокоточную приводку, а благодаря новой технологии обеспечения точной цветопередачи (автодиагностика цвета) достигается равномерная насыщенность и стабильность цвета посредством определения и коррекции мельчайших отклонений тона в процессе печати.

Аппарат поддерживает широкий ряд носителей, в том числе длинные листы (до 1030 мм в режиме автодуплекса и до 1260 мм в одностороннем режиме) и материалы плотностью до 450 г/кв.м. Серия отличается высокой производительностью (до 115 и 135 страниц формата А4 в минуту соответственно) и предусматривает подключение финишных опций в линию. А новая 17-дюймовая панель управления с интуитивно понятным интерфейсом делает работу оператора простой и удобной.

Надежная работа системы обеспечивается за счет усовершенствованной функции контроля сброса листов, имеются также возможности установки заменяемых оператором блоков и пополнения тонера в процессе печати.

На базе контроллеров EFI Fiery E-45 и E-85 доступны разные варианты решений Digital Front End, а высокопроизводительный сервер печати Ricoh DFE TotalFlow R-62 поддерживает интеграцию с различными программными решениями допечатной подготовки, включая Agfa Apogee и Kodak Prinergy. В качестве опции доступна IPDS-поддержка сред печати с использованием потоков данных в формате AFP.

«На рынке не существует другой системы цифровой цветной листовой печати, характеристики которой соответствовали бы параметрам Ricoh Pro C9200, — утверждает Иф де Риддер, директор по развитию коммерческой и промышленной печати Ricoh Europe. — Новая серия содержит ряд усовершенствований и инноваций, которые обеспечивают стабильно высокое качество, возможность печати различной продукции по запросу и поддержку большого ассортимента носителей, в том числе синтетических материалов, самокопирующейся бумаги, конвертов, бумаги с покрытием и без покрытия. Наша новая система отличается высокой производительностью и надежностью, позволяет эффективно использовать ресурсы и заметно расширяет возможности бизнеса в высококонкурентной сфере промышленной и коммерческой печати».

Аппараты серии Ricoh Pro C9200 будут доступны для заказа в регионе ЕБВА с июня этого года. Работу системы можно увидеть на ряде европейских выставок и мероприятий под общим названием «Art of the New».