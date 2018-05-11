Для перевода денег между клиентами различных банков в Казахстане будет не нужен номер карты

Нацбанк разрабатывает проекты по созданию системы мобильных платежей и механизму удаленной идентификации личности.

5 мая в Алматы состоялось выездное совещание под руководством заместителя премьер-министра РК Аскра Жумагалиева. В нем приняли совещание участие представители Национального Банка Республики Казахстан, государственных органов, банков второго уровня, операторов сотовой связи и IT-сообщество.

Были представлены решения и проекты, разработанные на основе технологии блокчейн и искусственного интеллекта — универсальные механизмы, которыми могут пользоваться все казахстанцы. Реализация подобных проектов будет стимулировать развитие бизнеса и онлайн-торговли.

На совещании Национальным Банком была представлена система Invest Online, которая была запущена 27 марта 2018 года. При демонстрации системы заместитель председателя Национального Банка Ж. Курманов отметил, что Invest Online представляет собой новый технологический продукт для инвестирования, при создании которой применена технология блокчейн: «Для населения были выпущены краткосрочные ноты Национального Банка, и с момента запуска системы куплено на сумму около 60 млн. тенге».

Также на совещании государственными органами были представлены проектные решения по применению технологии блокчейн в системе электронных зерновых расписок, при администрировании НДС, а также в сфере здравоохранения.

Кроме того, Нацбанк рассказал о проектах по созданию системы мобильных платежей и механизму удаленной идентификации личности. Директор департамента платежных систем Национального Банка РК Е. Ашыкбеков отметил, что построение в Казахстане такой системы позволит осуществлять платежи и переводы денег между клиентами разных банков в моментальном режиме по упрощенному идентификатору — номеру мобильного телефона, с использованием различных каналов дистанционного банковского обслуживания. Вопрос внедрения механизма удаленной идентификации личности в финансовом секторе прорабатывается Национальным Банком совместно с банками и заинтересованными государственными органами. Ожидается, что реализация удаленной идентификации послужит стимулом дальнейшей цифровизации финансового рынка.