В Кызылординской области появится интерактивная 3D-карта памятников

Каждому памятнику создадут виртуальную модель.

В рамках проекта «Сакральная география Казахстана» «Цифровой Казахстан» в Кызылординской области разрабатывают интерактивную карту 3D-формата объектов культурно-исторического наследия области. В нее войдут 150 памятников республиканского и местного значения, передает «Литер».

«В первую очередь это объекты, включенные в предварительный список ЮНЕСКО и памятников республиканского и местного значения. Для этих целей будут проведены полевые исследования, сбор информации об объектах, в том числе архивные данные, легенды и т. п. С помощью инновационных технологий и компьютерных программ будет создана виртуальная модель каждого памятника, полная информация о памятниках будет размещена на специальном сайте», — сообщила на заседании экспертного совета по проектному управлению руководитель управления культуры, архивов и документации Кызылординской области Мира Абуова.