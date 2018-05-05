Казпочта расширяет парк дронов для доставки корреспонденции

Письма и посылки весом до 4 килограмм теперь будут отправляться беспилотниками до отдаленных почтовых отделений.

Сегодня в Алматы Казпочта показала новую модель дронов, которые будут доставлять корреспонденцию и посылки весом до 4 кг в отдаленные сельские почтовые отделения. В мероприятии приняли участие вице-премьер РК Аскар Жумагалиев и председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов.

Напомним — с помощью дронов Казпочта решила проблему доставки корреспонденции в отдаленные регионы. Проект был запущен в прошлом году и показал хорошие результаты. Было доставлено 1600 кг писем и газет. Теперь почтовый оператор решил увеличить вес доставляемого за один полет груза, в связи с чем на вооружение взята новая модель дронов большей грузоподъемностью. Дальность полета также увеличилась — новые дроны могут летать до 70 км в одну сторону. В настоящее время таким способом рассылается только бумажная корреспонденция, однако в ближайшем будущем дроны будут доставлять бандероли и мелкие пакеты.

«Огромная территория нашей страны, сложный рельеф, а также неблагоприятные погодные условия заставляют нас искать альтернативные пути доставки. Поэтому мы решили подключить к работе беспилотные летательные аппараты. Эта технология позволяет значительно сократить расходы на доставку корреспонденции и сэкономить время наших курьеров. В сельское отделение, до которого автомобиль добирается полдня по бездорожью, дрон долетает всего за час. Иногда для доставки одной посылки приходится отправлять машину, это не эффективно. Во-вторых — дорога зачастую опасная. Поэтому гораздо лучше использовать подобные технологии», — рассказал Сакен Сарсенов, председатель правления АО «Казпочта».

Полет происходит в автоматическом режиме по заданному маршруту. В нужной точке дрон сбрасывает пакет с почтой и самостоятельно возвращается назад. Пакет получает и затем доставляет клиентам сельский почтальон. Сейчас полеты осуществляются по 30 маршрутам в девяти районах четырех областей Казахстана. До конца года компания хочет охватить 159 сел. Одна из первых на очереди — Восточно-Казахстанская область.

Проект реализован по модели ГЧП. Сама Казпочта в покупку дронов не вкладывается, а приобретает услуги по доставке у «Adrome Automation». Подрядчик сам занимается обслуживанием дронов и производит запуски.

«С момента старта проекта наши дроны пролетели более 20 000 км. Они произведены в Казахстане, мы сами их собираем из комплектующих, произведенных и здесь, и за рубежом. Все микросхемы, электроника — это наши разработки», — рассказал Алексей Ким, генеральный директор «Adrome Automation».

Стоимость беспилотника в «Adrome Automation» начинается от пяти тысяч долларов, в зависимости от функционала. Модели, используемые Казпочтой — в минимальной конфигурации, поскольку от них требуется только доставить и сбросить груз. Стоимость доставки одного килограмма газет обходится Казпочте в 90 тенге. По словам Сакена Сасенова, такой вариант более выгоден, чем традиционная доставка: «Если раньше для того, чтобы ежедневно доставлять жителям каждого села свежую периодику, планировалось закупить дополнительный транспорт и нанять новых работников, то теперь проблема решена, и освободившиеся средства мы направим на модернизацию отделений и обновление систем».