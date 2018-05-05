Госслужащим разрешат использовать смартфоны

Однако их ответственность за утечку данных повысят.

Вице-премьер РК Аскар Жумагалиев рассказал, когда казахстанские госслужащие смогут проносить смартфоны на свои рабочие места. Данный вопрос уже проработан, соответствующие документы проходят согласование. Ожидается, что к осени текущего года вопрос уже будет решен.

«Вообще, смартфон — это девайс, который необходим. И не только госслужащим. Мы хотим сделать так, чтобы для граждан смартфоны были в некоторых случаях ЦОНами, помощниками для оказания услуг и решения многих вопросов. Для этого мы формируем платформу, через которую можно будет получать услуги у врача, решать вопросы с образованием, получать госуслуги. На этой же платформе появятся обучающие курсы по цифровизации для малого и среднего бизнеса. Платформа будет полностью формироваться для граждан. Понятно, что госслужащим это тоже необходимо», — отметил Аскар Жумагалиев.

Однако вместе с разрешением планируется повысить и ответственность за утечку данных и разглашение информации.

«Человек должен осознавать, что если произойдет какая-то ситуация внештатная с документами, с которыми он работал, то это будет непосредственно его ответственность», — заявил вице-премьер.