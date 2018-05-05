Телемедицина может стать одним из драйверов роста страхового рынка

В условиях снижения страхования корпоративных клиентов, розница становится наиболее простым путем к развитию продуктов, одним из которых является телемедицина.

Традиционно страхование росло за счет медицинского страхования корпоративных клиентов в части личного страхования, по обязательному страхованию за счет ГПО ВТС, имущественное страхование благодаря крупным контрактам с корпоративными клиентами. Сегодня одной из точек роста может стать развитие телемедицинских продуктов. Об этом рассказал директор департамента маркетинга и управления продуктами АО «Казахинстрах» Тимур Дильмухамбетов, передает «Курсив».

«По сути дела, телемедицина для страховых компаний интересна тем, что там достаточно низкий уровень убыточности. Если мы берем классическую медицину, то там объем выплат будет порядка 90%. Телемедицина предполагает дистанционные консультации, соответствено более низкие издержки лечебно профилактических учреждений, поэтому мы будем говорить об уровне выплат порядка 30%», — считает он.

Для внедрения таких продуктов необходима продвинутая IT-платформа, кроме того, важно учитывать издержки IT-компаний и клиник.

«Страховая компания может генерировать поток страховых премий, необходимый и достаточный для того, чтобы включился закон больших чисел, когда и покрываются издержки партнеров, и остается достаточная маржа для страховщика. При этом страхователь получает доступные услуги надлежащего качества», — резюмировал Тимур Дильмухамбетов.