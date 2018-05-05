В АО «НК «ҚТЖ» запустили информационную систему «Производственная безопасность»

Решение повышает эффективность управления процессами производственной безопасности за счет автоматизации сбора и обработки информации.

Проект ИС «Производственная безопасность» реализован в компании в рамках стратегии «Цифровая железная дорога». Он успешно прошел испытание и введен в промышленную эксплуатацию. Система разработана департаментом производственной безопасности и экологии совместно с департаментом разработок линейных систем Актобе АО «НК «ҚТЖ» с целью автоматизации сбора и обработки информации по нарушениям безопасности.

Сейчас в компании действуют автоматизированные системы «Ревизор по безопасности движения», «Экология», «Метрология», «Безопасность и охрана труда». Однако эти системы работают самостоятельно, без возможности взаимообмена информацией. Это усложняет объективную оценку состояния производственной безопасности и определение основных причин допущенных нарушений.

Разработчики создали единую информационную базу, объединяющую все системы управления производственной безопасностью компании. Она предназначена для автоматизации рабочих мест региональных ревизоров отделений дорог, ситуационного центра, инженеров по охране труда, ответственных работников за экологию и метрологию на предприятиях.

По словам Серика Толебаева, директора филиала АО «НК «ҚТЖ» — «Дирекция автоматизации и цифровизации», вводить данные об инцидентах можно с любого рабочего места корпоративной сети АО «НК «ҚТЖ», а при наличии VPN-доступа — из любой точки с использованием сети интернет: «Решение повышает эффективность управления процессами производственной безопасности за счет автоматизации сбора и обработки информации. Появилась возможность комплексного анализа, расследования, прогнозирования, предотвращения, хранения историй нарушений безопасности».