В Узбекистане реализуют проекты по солнечной энергетике на 1,3 млрд доларов

В нескольких областях будут выделены участки для размещения солнечных батарей.

SkyPower Global реализует в Узбекистане ряд проектов по солнечной энергетике. Это предусматривается постановлением Президента от 28 апреля текущего года. Согласно постановлению, компания реализует инвестиционные проекты по проектированию, финансированию, строительству и эксплуатации объектов по выработке фотоэлектрической солнечной энергии на общую сумму в 1,3 млрд долларов, передает Repost.uz.

Для этих целей будут выделены земельные участки в Ташкентской, Самаркандской, Навоийской, Джизакской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях.