Солнечную электростанцию на панелях казахстанского производства запустили в Мангистау

На ее строительство потрачено 1,2 миллиарда тенге.

Первую солнечную электростанцию запустили в Мангистау, в селе Батыр Мунайлинского района. Ее площадь занимает 36,05 гектара. Аналогов такой электростанции в Казахстане пока нет. На проект было потрачено 1,2 миллиарда тенге. Строительство было профинансировано за счет Дорожной карты бизнеса-2020, передает Sputnik.

Для работы электростанции установили более восьми тысяч солнечных панелей в 39 рядов. Они были произведены в Казахстане из отечественного кремния. Новый объект по плану должен обеспечить экологически чистой электроэнергией около 300 домов.

«Это будет один из крупнейших объектов в рамках развития „зеленой“ энергетики в Казахстане. Станция мощностью 2 МВт оснащена экологически чистым, современным оборудованием и будет работать в экономичном режиме. Еще одна особенность проекта в том, что 90% комплектующих производится в Казахстане», — сказал на открытии аким Ералы Тугжанов.