Мажилис во втором чтении одобрил поправки в закон о страховой деятельности

Онлайн-страхование уже на подходе.

В Казахстане в скором времени урегулируют онлайн-страхование. Соответствующие поправки по вопросам страхования и страховой деятельности одобрил мажилис во втором чтении, передает Kazpravda.kz.

Как отмечал ранее, представляя законопроект, председатель Национального банка РК Данияр Акишев, документ разработан в целях реализации концепции развития финансового сектора РК до 2030 года и предусматривает комплексный пересмотр законодательных актов, регламентирующих деятельность страховых организаций по добровольному и обязательному страхованию, а также развитию инфраструктуры страхового рынка.

«В частности, предлагается в системе обязательного страхования внедрить механизм онлайн-страхования, а также определять условия страхования соглашением сторон, а не законом», — сказал Данияр Акишев.

Кроме того, предлагается пересмотреть систему страхования рисков туристов, а также обеспечить прозрачность деятельности страховых агентов и дальнейшее развитие пенсионного аннуитетного страхования. Документом предусмотрено развитие инфраструктуры страхового рынка, совершенствование механизма гарантирования страховых выплат, расширение сферы деятельности страхового омбудсмена, формирование эталонной базы данных по договорам страхования и развитие актуарной деятельности.