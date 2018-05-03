Движение международных и межобластных автобусов будут отслеживать онлайн
Соответствующая система разрабатывается частной компанией.
Регулярные международные и межобластные автобусные маршруты в целях безопасности оборудуют системой онлайн-мониторинга и диспетчеризации. Об этом рассказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек на заседании правительства, передает Курсив.
«Ежегодно осуществляется порядка 60 тыс. перевозок тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов. Количество перевезенных пассажиров в международных и межобластных сообщениях составляет 44,3 млн. В этой связи важным вопросом для обеспечения безопасности при данных перевозках является внедрение системы диспетчеризации и онлайн-мониторинга соблюдения маршрутов», — сказал Женис Касымбек.
По его словам, соответствующая система разрабатывается частной компанией: «Инициатором готовится бизнес-план и другая необходимая документация для проекта ГЧП (государственно-частного партнерства), а также разработка архитектуры системы».
Проектом занимаются МИР, министерство информации и коммуникаций, АО «Инфо-коммуникационный холдинг «Зерде».