Движение международных и межобластных автобусов будут отслеживать онлайн

Соответствующая система разрабатывается частной компанией.

Регулярные международные и межобластные автобусные маршруты в целях безопасности оборудуют системой онлайн-мониторинга и диспетчеризации. Об этом рассказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек на заседании правительства, передает Курсив.

«Ежегодно осуществляется порядка 60 тыс. перевозок тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов. Количество перевезенных пассажиров в международных и межобластных сообщениях составляет 44,3 млн. В этой связи важным вопросом для обеспечения безопасности при данных перевозках является внедрение системы диспетчеризации и онлайн-мониторинга соблюдения маршрутов», — сказал Женис Касымбек.

По его словам, соответствующая система разрабатывается частной компанией: «Инициатором готовится бизнес-план и другая необходимая документация для проекта ГЧП (государственно-частного партнерства), а также разработка архитектуры системы».

Проектом занимаются МИР, министерство информации и коммуникаций, АО «Инфо-коммуникационный холдинг «Зерде».