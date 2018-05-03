Вернут ли госслужащим право пользоваться смартфонами

В правительстве ищут пути решения.

Вернуть госслужащим возможность пользоваться смартфонами прокомментировал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев. Он считает, что необходим баланс между безопасностью и использованием современных технологий, передает Sputnik.

«Мы сейчас все эти вопросы прорабатываем. Этот вопрос в той или иной степени поднимается с того дня, как только их запретили. Но сейчас можно сказать со стопроцентной уверенностью, что идеального решения не видим. Но прорабатываем различные варианты», — ответил Абаев, отметив, что данный вопрос находится не только в ведении его министерства.

Запрет на использование смартфонов, планшетов, смарт-часов в зданиях госучреждений действует с марта 2016 года. Данная мера была введена в связи с участившимися случаями утечки служебной информации через приложение WhatsApp. Вместо смартфонов госслужащим предложили использовать простые мобильные устройства с функциями звонок/ответ/sms без интернета и камеры.