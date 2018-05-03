В Казахстане разработали «умную транспортировку» нефти

Программу SmartTran будет использовать «КазТрансОйл».

В Казахстане разработали цифровую технологию транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам. Программа SmartTran способна в режиме реального времени обрабатывать данные, полученные от диспетчерского управления, и обеспечивать контроль, управление технологическим режимом транспортировки нефти в магистральных нефтепроводах. Система позволяет повысить надежность эксплуатации и эффективность работы магистрального нефтепровода. К настоящему моменту программа SmartTran уже внедрена в систему управления нефтесмесей «КазТрансОйла», передает «Капитал».

Решение проблем энергоэффективности — одна из важнейших задач нефтегазового сектора в Казахстане, в частности трубопроводного транспорта. Энергосбережение трубопроводной транспортировки в основном связано с затратами энергии на транспорт и подогрев нефти. Почти 70% потребляемой электроэнергии затрачивается на работу насосных агрегатов, а в случае транспортировки нефти по «горячему» нефтепроводу затраты увеличиваются на 85% из-за работы печи подогрева нефти.

SmartTran позволяет моделировать и оптимизировать объем перекачки, работу технологического оборудования и обеспечение энергосберегающих режимов транспортировки нефти и нефтесмесей по нефтепроводным маршрутам. В отличие от систем управления, которые используются в России, США, Канаде и других странах, эта технология позволяет оптимизировать энергосберегающие режимы транспортировки высоковязких, высокозастывающих нефтесмесей на участках с несколькими нефтеперекачивающими станциями и пунктами подогрева при обеспечении безопасности эксплуатации магистрального трубопровода.

Работа над технологией велась с 2012 по 2017 год, инвестировано было 128 млн тенге. Внедрение этой разработки приведет к повышению производительности труда работников, повысит эффективность планирования и управления технологическими режимами транспортировки нефти и нефтесмесей в магистральных нефтепроводах КТО.